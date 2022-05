Sri Lankas Ministerpräsident Rajapaksa (Eranga Jayawardena/AP Photo/dpa)

Sri Lanka befindet sich in schwerer Wirtschaftskrise

In einer Fernsehansprache kündigte Rajapaksa an, viele seiner Entscheidungsgewalten als Präsident auf das Parlament zu übertragen. Es gelte jetzt, Sri Lanka vor dem Sturz in eine Anarchie zu bewahren. Hintergrund sind eine massive Wirtschaftskrise und schwere Unruhen zwischen Regierungsanhängern und Oppositionellen. Nach Polizeiangaben gab es bei der jüngsten Welle der Gewalt mindestens neun Tote und mehr als 250 Verletzte.

Soldaten patroullieren in der Hauptstadt

Heute Vormittag hatte die srilankische Armee noch Soldaten in die Hauptstadt Colombo entsandt, um dort während einer Ausgangssperre zu patroullieren. Auch ein Schießbefehl war im Fall von Plüngerungen oder Gefährdung von Menschenleben erteilt worden.

Die größte Oppositionspartei auf Sri Lanka verlangte den Rücktritt des Präsidenten Rajapaksa. Am Montag hatte bereits der bisherige Premierminister und Bruder des Präsidenten, Mahinda Rajapaksa, auf sein Amt verzichtet.

