Woran merkt man, dass es nur ein kleiner Anfang ist? Daran, dass es nicht mal den kleinsten Aufschrei gibt. Ein Leben ohne Plastikstrohhalme, ohne Pommesgabeln und ohne Wattestäbchen ist keine Zumutung. Es ist noch nicht mal ein Verzicht, denn es wird uns an nichts fehlen: Das Ohrenstäbchen hat jetzt einen Papierschaft, die Gabel ist jetzt aus Bambus und der Strohhalm aus Pappe, so einfach ist das.

Und weil es so einfach ist, deshalb ist diese Änderung: ja, nur ein erster Schritt. Das einzige Ziel des Verbotes ist es, dass in Zukunft weniger Einweg-Plastik im Meer und an den Stränden landet. Das ist an sich ja gut. Aber längst nicht gut genug. Die Plastikverpackungen für Wurst und Käse, die Aufschnittfolien, die Shampoo-Flaschen, ja sogar die Coffee-to-go-Becher: Von denen, von den Bechern, werfen die Deutschen 320.000 weg, pro Stunde.

Es ist eine Illusion - nur ein Bruchteil wird recycelt

All das ist noch da, und recycelt wird nur ein Bruchteil davon. Also: Mit dem EU-Verbot für Einwegplastik wird nur ein Bruchteil des Plastiks aus der Welt geschafft. Alles andere ist eine Illusion. Es ist also noch ganz schön viel übrig. Und recycelt wird weniger davon, als wir denken. Warum? Zum einen sind verschiedene Kunststoffe so miteinander verschmolzen, dass sie kaum trennbar sind. Zum andern lohnt sich Recyceln im Moment kaum, weil kaum einer die Rezyklate kaufen will. Die Nachfrage in der Industrie ist einfach nicht da.

Egal, wie hoch der Ölpreis ist...

Warum? Weil das Sammeln, Trennen und Recyceln von Plastikmüll eine aufwändige, teure Sache ist. Selbst, wenn der Ölpreis hoch ist, und erst recht, wenn er wieder sinkt, ist es für Unternehmen um ein Vielfaches billiger, Shampoo-Flaschen, Drucker oder Computergehäuse aus "frischem" Erdöl herzustellen. Während die Welt jetzt ohne Plastiklöffel auskommt, wächst der Plastik-Berg deshalb an anderer Stelle ungehindert weiter.

Der Gesetzgeber kann das ändern. Er kann Unternehmen vorschreiben, dass sie recycelten Kunststoff verwenden müssen. Und siehe da, so steht es auch jetzt im Gesetz: Getränkeflaschen sollen demnächst zu einem Viertel aus Recycling-Kunststoff bestehen. Demnächst? Ab 2025. Und nur zu einem Viertel. Und nur Getränkeflaschen. Das ist too little, too late: zu wenig, und zu spät. Da muss die nächste Regierung dringend nachdrehen.

Pappteller und Aluschalen bleiben erlaubt

Damit nicht weiterhin Plastik im großen Stil verbrannt wird, muss sie auch Hersteller in die Pflicht nehmen, Verpackungen so zusammenzusetzen, dass sie wirklich recycelbar sind und nicht nur so aussehen. Wenn sie es bei Plastikstrohhalmen und Wattestäbchen belässt, wird nicht nur der Berg an Plastikabfall weiterwachsen. Auch der Berg an Verpackungsmüll insgesamt.



Wir Deutschen werfen mehr Verpackungen weg als andere Europäer. Und das liegt auch am deutschen Kotau vor der Wegwerfindustrie insgesamt. Denn Pappteller und Aluschalen bleiben weiterhin erlaubt. Deren Ökobilanz ist aber kaum besser als die von Einweg-Plastik. Selbst Gläser und Papiertüten haben nur dann eine gute Ökobilanz, wenn sie viele Male wiederverwendet werden.

Selber denken: Abfall, der gar nicht erst entsteht

Einweg an sich ist das Problem. Also: Alles, was nur einmal benutzbar ist, müsste mit einer Strafzahlung belegt werden: 20 Cent mehr pro Kaffeebecher oder pro Aluschale vom Lieferdienst, schlagen Umweltverbände vor. Noch besser wäre Mehrweg. Auch hier muss die Politik mehr Druck machen: So schwer der Einstieg ist: Gastronomen müssen Mehrweg anbieten. Und zwar nicht erst 2023, mit Schonfrist, sondern jetzt, wenn jetzt alle im Takeaway-Fieber sind.

Noch besser als Mehrweg wäre - natürlich - der Abfall, der gar nicht erst entsteht. Deshalb brauchen wir ein politisch festgeschriebenes Reduktionsziel. Freiwillig fangen die wenigsten Unternehmen mit dem CO2-Sparen an. Und freiwillig stellen sie auch nicht auf Mehrweg oder die Verwendung von Recycling-Kunststoff um. Deshalb brauchen wir auch für Plastik ein staatlich vorgeschriebenes Reduktionsziel.



Die Plastikstrohhalme allein kann man knicken.

(Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Sandra Pfister, geboren 1975 im Saarland, ist Redakteurin in der Abteilung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach einem Geschichtsstudium in Freiburg, Düsseldorf, Aix-en-Provence und Brüssel hat sie in Düsseldorf die Georg von Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten absolviert. Im Anschluss an ihr Volontariat beim Deutschlandfunk hat sie regelmäßig Sendungen in Deutschlandfunk und WDR moderiert und zuletzt fünf Jahre als freie Autorin und Moderatorin in London gelebt.