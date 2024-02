Laut DLRG sind letztes Jahres mindestens 378 Menschen ertrunken. (Archivbild) (dpa / Markus Scholz)

Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Hannover mitteilte, kamen 2023 mindestens 378 Menschen im Wasser ums Leben. Das waren 23 mehr als im Vorjahr. Beim Großteil der Opfer handelte es sich um männliche Personen. Neun von zehn Fälle ereigneten sich in Binnengewässern wie Seen, Flüssen oder Kanälen. Die meisten Menschen ertranken den Angaben zufolge in Bayern. In Bremen wurden dagegen die wenigsten Todesfälle gezählt.

