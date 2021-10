Die CDU will für den 30. Oktober eine Konferenz ihrer Kreisvorsitzenden einberufen. Diese solle klären, in welcher Form es eine Beteiligung der Mitglieder über die personelle und inhaltliche Neuaufstellung geben soll, sagte Generalsekretär Ziemiak nach einer Sitzung des Vorstands in Berlin.

Am 2. November werde dann entschieden, wann ein Bundesparteitag zur Wahl eines neuen Vorstands zusammentreten soll. Ob der Parteitag noch im Dezember oder womöglich erst im Januar stattfinden wird, blieb offen. Ziemiak betonte, es gehe nun darum, den Erneuerungsprozess der Partei zu beginnen. Das Wahlergebnis werde aufgearbeitet. Zugleich wiederholte er das Angebot der CDU, auch weiterhin für die Bildung einer möglichen Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP bereit zu stehen. Der CDU-Vorsitzende Laschet hatte zuletzt als Konsequenz aus dem schwachen Abschneiden seiner Partei eine personelle Neuaufstellung angekündigt und erklärt, er selbst wolle diesen Prozess moderieren.



Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer forderte die Neuwahl aller Führungspositionen in der Bundes-CDU noch in diesem Jahr. Dabei müsse auch die Basis mit eingebunden werden. Der niedersächsische CDU-Vorsitzende Althusmann sagte im ARD-Fernsehen, die Mitglieder, die Kreis- und Landsverbände müssten sehr viel stärker in die zukünftige Neuaufstellung der Union mit einbezogen werden. Bei der Bestimmung des künftigen CDU-Vorsitzenden sollte es nach Überzeugung des Bundestagsabgeordneten Amthor eine Beteiligung der Basis geben.



