Mehr Reaktionszeit für EU-Länder auf grünes Label für Atom und Gas (imago / Shotshop)

Wie ein Sprecher der Brüsseler Behörde mitteilte, ist der neue Stichtag der 21. Januar. Ursprünglich hatten die Staaten bis zum 12. Januar Zeit, Stellung zu beziehen. Hintergrund ist die sogenannte Taxonomie, mit der die Kommission festlegen will, welche Geldanlagen als klimafreundlich gelten sollen. Der Vorschlag aus Brüssel sieht vor, dass Investitionen in neue Atomkraftwerke als grün klassifiziert werden können, wenn sie neuesten Standards entsprechen und ein konkreter Plan für die radioaktiven Abfälle vorgelegt wird. Investitionen in neue Gaskraftwerke sollen insbesondere auf Wunsch Deutschlands übergangsweise ebenfalls entsprechend eingestuft werden. Umweltschützer lehnen den Entwurf ab, und zwar wegen der ungelösten Frage der Endlagerung radioaktiver Abfälle und der CO2-Emissionen bei Gas. Die Umsetzung des Vorschlags kann nur verhindert werden, wenn sich hier mindestens 20 EU-Staaten zusammenschließen.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.