Europaparlament

Beliebtes Urlaubsziel: Der Strand Praia de Carvoeiro an der Algave in Portugal. (imago / CHROMORANGE)

Eine große Mehrheit der Abgeordneten stimmte in Straßburg für eine Neuregelung, die vorab mit den EU-Mitgliedstaaten ausgehandelt worden war. Demnach werden Bedingungen für eine kostenlose Stornierung erweitert. Bislang konnten Reisende nur bei außergewöhnlichen Umständen am Zielort kostenfrei zurücktreten. Künftig gilt dies laut Mitteilung des Parlaments etwa auch bei Ereignissen am Abreiseort. Zudem sollen Urlauber künftig das Recht erhalten, Gutscheine abzulehnen und dafür eine Erstattung direkt auf ihr Konto einzufordern.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.