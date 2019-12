Die Zahl der Menschen in Deutschland, die sich bei Tafeln mit Lebensmitteln versorgen, steigt an.

Die etwa 940 Tafeln verzeichneten derzeit 1.650.000 Kunden. Das seien zehn Prozent mehr als im vergangenen Jahr, sagte der Vorsitzende des Bundesverbands, Brühl, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Besonders groß sei die Nachfrage bei Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen. Die Zahl der Rentner unter den Tafelkunden ist seinen Angaben zufolge innerhalb eines Jahres um 20 Prozent auf 430.000 gestiegen.

Ausdruck eines "tief zerrissenen" Landes

Der Politikwissenschaftler Butterwegge sagte im Deutschlandfunk, die aktuellen Zahlen zeigten, "dass wir in einem tief zerrissenen Land leben". Der Reichtum konzentriere sich in wenigen Händen, auf der anderen Seite würden die Armen zahlreicher. Alte Menschen seien die Gruppe in der Gesellschaft, bei denen die Armut am meisten steige, ergänzte Butterwegge.



Es wirke sich mittlerweile vor allem bei den Neurentnerinnen und -rentern aus, dass es nach der Wiedervereinigung eine "sehr hohe Massenarbeitslosigkeit, ganz besonders in Ostdeutschland" gegeben habe. Butterwegge verwies auch auf den Niedriglohnsektor, der sich immer mehr ausgeweitet habe "aufgrund der Agendareform der Hartz-Gesetze". Zudem sei das Rentenniveau von 53 Prozent vor Steuern auf 48 abgesenkt worden.



Die gemeinnützigen Tafeln sammeln Lebensmittelspenden von Händlern und Herstellern und verteilen diese an bedürftige Menschen.