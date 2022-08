Fall Kellermayr

Tausende Menschen haben in Wien an die Ärztin erinnert, die Suizid begangen hat. (AFP)

Es fehle an fachlicher Weiterbildung und spezialisierten Kräften, aber auch an Ermittlungswillen. Domscheit-Berg äußerte sich anlässlich des Suizids der österreichischen Ärztin, die monatelang von Impfgegnern bedroht worden war.

In Wien gedachten am Montagabend Tausende der Ärztin. Sie hatte wenige Wochen vor ihrem Tod ihre Praxis geschlossen, weil sie sich nicht genügend von Polizei und Behörden geschützt fühlte und sich private Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr leisten konnte. Die Ärztin hatte nach eigenen Angaben rund 100.000 Euro für Sicherheitsmaßnahmen ausgegeben. Ihr Tod löste in Österreich eine Diskussion aus, in der sich unter anderem Präsident van der Bellen zu Wort meldete und ein Ende der Einschüchterungen forderte.

Katharina Nocun: Hass im Netz richtet sich vor allem gegen Frauen

Die Publizistin Katharina Nocun sagte im Deutschlandfunk , es gehöre zum Alltag angefeindet zu werden, wenn man sich öffentlich zu den Themen Corona und Impfungen äußere. Frauen bekämen dabei noch einmal eine ganz andere Menge Hass ab. Sexualisierte Gewalt spiele da vor allem eine Rolle, so Nocun. Die Gewalt aus dem digitalen Raum schwappe ziemlich häufig ins reale Leben. Nocun betonte, viele Ärzte, die Kinder gegen Corona impfen, hätten Sorge, im Netz ihre Adresse preiszugeben, weil sie dann bedroht würden. Verschwörungsideologische Gruppen würden so aus den sozialen Medien heraus den öffentlichen Diskurs übernehmen wollen. Es gehe nicht um Meinungsfreiheit, sondern darum, einzuschüchtern, so Nocun.

Medienanwalt fordert staatliche Beratungsstellen für Opfer von Hass

Für die Polizei sei Hass im Netz meistens noch ein Kavaliersdelikt, sagte der Medienanwalt Chan-jo Jun im Deutschlandfunk . Das Bundesamt für Justiz komme der Problematik nicht nach und sitze das Thema aus, so Jun. Selbst übelste Beleidigungen blieben im Netz oft stehen. Plattformbetreiber würden nicht gezwungen, rechtswidrige Inhalte zu entfernen. Mann müsse leider sagen, dass das deutsche Recht und das Grundgesetz beispielsweise auf Twitter keine Anwendung fänden. Jun forderte in Deutschland staatliche Beratungsstellen für Menschen, die im Netz gemobbt oder verfolgt werden.

Hinweis der Redaktion: Wer Suizidgedanken hat, bekommt kostenfreie und anonyme Hilfe bei den Fachleuten der Telefonseelsorge unter 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.