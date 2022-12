Fahrzeug-Nostalgie

Trabant (picture alliance / dpa / Radek Petrasek)

Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamts waren aktuellen Zahlen zufolge Anfang des Jahres mehr als 39.300 sogenannte Trabis angemeldet. Mehr als 10.000 sind demnach in Sachsen unterwegs - so viele wie nirgendwo sonst in Deutschland. Auf Platz zwei und drei folgen Brandenburg und Thüringen. Hinzu kommen bundesweit rund 8.700 Autos der Marke Wartburg.

Vor allem der Trabi habe heute einen ganz anderen Wert als noch vor 20 Jahren und sei nun im Bereich des Oldtimers angekommen, heißt es vom Trabant-Club Zwickau. Ersatzteile seien noch erhältlich und die gängigen Verschleißteile würden weiterhin gefertigt. Ein Grund für die Beliebtheit besonders in den ostdeutschen Bundesländern sei aber auch, dass sich die Fahrerinnen und Fahrer an ihre Vergangenheit erinnert fühlten.

