Wie nachhaltig ist mein Depot? EU will klare Labels für ETFs und Fonds erzwingen. (IMAGO | Depositphotos)

Unterhändler des Europaparlaments und der Mitgliedstaaten einigten sich auf neue Offenlegungsregeln für Finanzprodukte wie ETFs, Renten- oder Immobilienfonds. Anbieter sollen künftig anhand verbindlicher Kriterien ausweisen, wie sozial verantwortlich und ethisch sauber eine Firma in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung wirtschaftet. Privatanleger erhielten damit bessere und leichter vergleichbare Informationen, teilte die EU mit.

Geplant ist die Einführung von drei Kategorien, für die in der vorläufigen Einigung jeweils Kriterien festgelegt wurden. In die höchste Kategorie ("Sustainable") werden Produkte eingeordnet, die zu den Nachhaltigkeitszielen beitragen. Produkte aus der zweiten Kategorie ("Transition") lenken Investitionen in Unternehmen oder Projekte, die auf einem „glaubwürdigen Weg“ zu einem Übergang weg von nicht nachhaltigen Aktivitäten sind. Die dritte Kategorie ("ESG Basics") umfasst Produkte, die zwar Ansätze integrieren, aber die Kriterien der beiden anderen Kategorien nicht erfüllen.

Die Änderungen sollen einerseits "Greenwashing" verhindern, also die Darstellung von Produkten als nachhaltiger, als sie eigentlich sind. Zugleich zielt die EU darauf ab, den Verwaltungsaufwand auf dem Finanzmarkt zu senken. Bevor die Reform in Kraft treten kann, müssen das Europaparlament und die Mitgliedstaaten zustimmen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.