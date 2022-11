Hollywood-Film inspiriert

Mehran Karimi Nasseri steht im Terminal 1 des Pariser Flughafens Charles De Gaulle (Archivbild) (Stephane De Sakutin / AFP / dpa / Stephane De Sakutin)

Mehran Karimi Nasseri, der Hollywood-Regisseur Steven Spielberg zu einem Spielfilm mit Tom Hanks inspiriert hatte, starb im Alter von 76 Jahren im Terminal 2 eines natürlichen Todes, wie ein Flughafensprecher in Paris mitteilte. Bei einer Zwischenlandung 1988 hatte der Iraner im Transitbereich seine Papiere verloren. Er konnte somit nicht mehr weiterreisen. Außerhalb des Flughafens befürchtete er seine Festnahme.

1999 bekam er ein Visum für Frankreich, blieb aber in seiner Nische unter einer Flughafenrolltreppe, wo er sich häuslich eingerichtet hatte. Erst 2006 verließ er für einen Krankenhausaufenthalt den Airport und lebte danach in einem Heim. Mit dem Geld, das er für den Film bekam, zog Nasseri, der sich Sir Alfred nannte, in ein Hotel um. Zuletzt hatte er jedoch seit einigen Wochen wieder im Flughafen gelebt. Er habe zuletzt kaum noch gesprochen und in die Leere gestarrt, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.