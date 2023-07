Brüsseler Terroranschläge 2016

Gedenken wenige Tage nach dem Terroranschlag in der Metrostation Maelbeek (picture alliance/dpa/MAXPPP)

Das verkündete die Gerichtspräsidentin am Abend in der belgischen Hauptstadt. Laut der Nachrichtenagentur Belga sind sechs Angeklagte für terroristischen Mord verurteilt worden. Drei wurden demnach von diesem Vorwurf freigesprochen. Über die Strafen soll ab September entschieden werden.

Bei den Terroranschlägen vom 22. März 2016 am Flughafen Zaventem und in einer Metrostation in der belgischen Hauptstadt starben 32 Menschen, 340 wurden verletzt.

