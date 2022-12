Ukrainische Botschaften und Konsulate in mehreren europäischen Ländern haben Pakete mit Tieraugen erhalten. (Getty Images)

Ein Sprecher des Außenministeriums in Kiew teilte bei Facebook mit, die Päckchen seien unter anderem an die Botschaften in Ungarn, den Niederlanden, Polen und Italien geschickt worden.

Erst am Mittwoch war eine Briefbombe in der ukrainischen Botschaft in Madrid eingegangen. Sie hatte einen Mitarbeiter verletzt. Die Briefbombe war eine von mehreren, die in dieser Woche in Spanien entdeckt wurden. Darüber hinaus wurde der Eingang zur Residenz des ukrainischen Botschafters im Vatikan verwüstet.

