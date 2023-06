Katholische Kirche

Mehrere Bischöfe sprechen sich gegen eine Fortfinanzierung des synodalen Weges aus. (Archivbild) (dpa)

Das teilte die Bischofskonferenz in Bonn mit. Demnach sprachen sich vier der insgesamt 27 Bischöfe gegen eine weitere Finanzierung aus. Für eine Zustimmung wäre Einigkeit nötig gewesen. Nun werde nach einem alternativen Finanzierungsmodell gesucht. Die erste Sitzung des sogenannten Synodalen Ausschusses soll wie vorgesehen am 10. und 11. November stattfinden. Bischöfe und Laien beraten seit 2019 über Reformen in der katholischen Kirche, nun sollte ein Beratergremium bei der Umsetzung unterstützen.

Der Regensburger Bischof Voderholzer, der Kölner Erzbischof Kardinal Woelki, der Passauer Bischof Oster und der Eichstätter Bischof Hanke führten aus, dass sie die Einrichtung des Synodalen Ausschusses nicht mittragen wollten. Sie betonten, dass auch der Papst die Reformbestrebungen in der deutschen katholischen Kirche ablehne. Außerdem habe ein Synodaler Ausschuss keine rechtliche Grundlage.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.