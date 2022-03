Das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl (picture alliance / Zoonar)

Wie das Parlament in Kiew aufgrund von Satellitendaten der Europäischen Raumfahrtagentur Esa mitteilte, brennt es an sieben Stellen. Insgesamt stehe bereits eine Fläche von mehr als zwei Quadratkilometern in Flammen. Russische Truppen hatten das Gelände um das AKW unter ihre Kontrolle gebracht.

Gestern hatte die ukrainische Atomaufsichtsbehörde in Kiew mitgeteilt, dass Geräte zur Überwachung der Strahlung auf dem Gelände um die Atomruine ausgefallen sind. Außerdem stünden keine Feuerwehrleute mehr zur Verfügung, um die seit Jahrzehnten verstrahlten Wälder vor Bränden zu schützen. Damit verschlechtere sich insgesamt die Fähigkeit, den möglichen Austritt von Strahlung zu kontrollieren.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.