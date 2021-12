Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn. (imago / Kosecki)

In einem Bericht heißt es, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik seien einzelne verwundbare Systeme bekannt. Die nötigen Schutzmaßnahmen seien eingeleitet. In einigen Fällen sei das Problem bereits behoben. Weiter berichtet der "Spiegel", bisher lägen keinerlei Hinweise vor, dass die Schwachstelle in der Bundesverwaltung ausgenutzt worden sei.

Das Bundesamt hatte gestern auf das Problem aufmerksam gemacht und seine Cyber-Sicherheitswarnung auf die Warnstufe Rot gesetzt. Durch die Schwachstelle sind demnach Server weltweit bedroht. Ein erfolgreiches Ausnutzen der Sicherheitslücke ermögliche eine vollständige Übernahme des betroffenen Systems, hieß es. Es habe bereits erfolgreiche Angriffsversuche gegeben. Die Schwachstelle befindet sich in einem Java-Softwaremodul namens "Log4j", mit dem zahlreiche Systeme arbeiten.

