Darunter sind unter anderem Baden-Württemberg, Sachsen, Berlin, Hessen und Bayern. Das bedeutet, dass in den betroffenen Ländern von Sonntag an in Innenräumen weitestgehend keine Masken mehr getragen werden müssen und die bisherigen Zugangsregeln bis auf Ausnahmen wegfallen. Die Regierungen riefen allerdings dazu auf, freiwillig in Innenbereichen Masken zu tragen. Andere Länder wie Mecklenburg-Vorpommern wollen die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen vorläufig bis zum 27. April fortführen. Abgesehen von wenigen Ausnahmen dürfen Eindämmungsmaßnahmen laut dem neuen Infektionsschutzgesetz nur noch in Hotspot-Regionen angewandt werden. Die Kriterien, ab wann eine Region als Hotspot gilt, sind allerdings nicht eindeutig festgelegt.

