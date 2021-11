Wegen Corona-Maßnahmen soll es in München wieder Geisterspiele geben. (IMAGO / Poolfoto)

Bayerns Ministerpräsident Söder kündigte Geisterspiele im Fußball an. Es ergebe auf absehbare Zeit keinen Sinn, wieder Zuschauer zuzulassen, sagte er im Bayerischen Rundfunk. Ähnlich äußerte sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann. Man werde ziemlich sicher regeln, dass Sportgroßveranstaltungen insgesamt nur noch ohne Publikum stattfinden können, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. Freizeitbetriebe wie Clubs und Diskotheken werde man schließen. Die Abgabe von Alkohol im öffentlichen Raum solle verboten werden. Die entsprechende Verordnung dürfte am Donnerstag in Kraft treten, so Kretschmann. In Mecklenburg-Vorpommern sollen bereits morgen verschärfte Regeln gelten. Die Hospitalisierungs-Inzidenz habe mit einem Wert von 9,9 den dritten Tag hintereinander den Schwellenwert für die höchste Warnstufe überschritten, sagte ein Regierungssprecher dem NDR-Hörfunk. Berlin erwägt weitere Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.