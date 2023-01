Kritische Äußerungen

In der CDU zunehmend umstritten: Hans-Georg Maaßen (CDU), früherer Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. (picture alliance/dpa/Martin Schutt)

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Prien sagte in Kiel, wenn Maaßen bis zur nächsten Vorstandssitzung am 13. Februar noch Mitglied der CDU sei, werde sie einen Antrag auf Parteiausschluss stellen. Maaßen habe wiederholt antisemitische und verschwörungstheoretische Codes verwendet und Rassismus verharmlost. Auch CDU-Generalsekretär Czaja forderte Maaßen auf, die Partei zu verlassen. Für seine Äußerungen und das damit zum Ausdruck gebrachte Gedankengut sei in der CDU kein Platz. Änlich äußerten sich die Landesverbände in Thüringen und Berlin.

Maaßen will nach eigenen Angaben am Samstag als Vorsitzender der konservativen Werteunion kandidieren. Ihr gehören nach eigenen Angaben 4.000 Mitglieder an, die allerdings nicht alle auch Mitglieder von CDU oder CSU sind.

