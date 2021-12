Polizei und Soldaten in Myanmar gehen gegen Demonstranten vor (Archivbild). (AP)

Einsatzkräfte seien mit einem Fahrzeug in eine Gruppe von Demonstranten gerast, meldete das lokale Nachrichtenportal "Myanmar Now". Laut Augenzeugen wurden zudem Dutzende Menschen verletzt. Auch soll es Festnahmen gegeben haben. In Myanmar hatte das Militär im Februar erneut die Macht übernommen.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.