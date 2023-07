Getöteter 17-Jähriger

Seit dem Tod des jungen Mannes gingen immer wieder Menschen auf die Straße. (imago / ZUMA Wire / Telmo Pinto)

Unter anderem in Straßburg, Nantes und Marseille wollen Menschen auf die Straße gehen. Linke Organisationen riefen dazu auf, zugleich gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Infolge des tödlichen Schusses auf den 17-Jährigen war es mehrere Nächte in Folge zu schweren Krawallen gekommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Polizisten wegen Totschlags. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Ein Expertengremium der Vereinten Nationen warf Frankreichs Polizei strukturellen Rassismus vor. Es forderte eine "gründliche und unparteiische" Untersuchung des Falls. Das UNO-Komitee zur Beseitigung von Rassismus kritisiert unter anderem ein "Racial Profiling" in Verbindung mit exzessiver Gewaltanwendung bei der Strafverfolgung.

