Der polnische Präsident Duda bekräftigte beim Weltwirtschaftsforum in Davos, dass sein Land zur Lieferung von rund 14 Panzern bereit sei. Dafür benötige er aber die Genehmigung vom Herstellerland Deutschland. Litauens Präsident Nauseda sagte, Deutschland sei an der Reihe, einen Zug zu machen. Die Panzer würden zu einem strategischen Faktor in dem Krieg. Auch der finnische Außenminister Haavisto machte deutlich, dass er die Lieferung an die Ukraine unterstützt.

Bundeskanzler Scholz hat sein Nein zur Lieferung der Leopard-Panzer bisher unter anderem damit begründet, dass es keinen deutschen Alleingang geben solle.

