Flüchtlingspolitik

Kontrollen an Grenze zur Slowakei (Hans Klaus Techt/APA/dpa)

Tschechien, Polen und Österreich haben am Mittwoch Kontrollen an der Grenze zur Slowakei aufgenommen. So kontrolliert die tschechische Polizei stichprobenartig an den Grenzübergängen sowie an der grünen Grenze zur Slowakei. Die Maßnahmen sind laut Bundesinnenministerin Faeser mit Deutschland abgestimmt.

Die Slowakei wird ihrerseits Polizisten an die Grenze zu Ungarn entsenden. Dort beginnen die Kontrollen am Donnerstag. Ziel ist es laut der Regierung in Bratislava, die Zahl der irregulären Migranten zu senken, die auf der Balkanroute nach Westeuropa gelangen wollen. Laut dem slowakischen Innenministerium wurden bis September knapp 40.000 irreguläre Migranten gezählt, elfmal mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die verschärften Kontrollen sind zunächst bis 13. Oktober befristet, können aber verlängert werden.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.