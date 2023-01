Durch Luftangriffe zerstörtes Appartmenthaus in der ukrainischen Stadt Charkiw: Kurz nach dem Ende der von Russland ausgerufenen Waffenruhe meldeten die Behörden Explosionen (Archivfoto). (picture alliance / dpa / MAXPPP / David Allignon)

Der Gouverneur rief die Bevölkerung dazu auf, die Nacht in den Schutzräumen zu verbringen. Örtliche Medien berichteten von Toten. Auch in den Gebieten Poltawa, Dnipropetrowsk, Saporischschja, Luhansk sowie auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim wurde Luftalarm ausgerufen. Der ukrainische Präsident Selenskyj kritisierte Moskau wegen der nicht eingehaltenen Waffenruhe über das orthodoxe Weihnachtsfest. Die Welt habe einmal mehr sehen können, wie falsch Aussagen des Kreml auf jeder Ebene seien, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft.

Die 36-stündige Feuerpause, die Russlands Präsident Putin angeordnet hatte, ist am Abend ausgelaufen. In dem Zeitraum meldeten beide Seiten jedoch Kämpfe und Luftangriffe.

