Aus der Gegend um Kiew hatten sich die russischen Truppen vor Wochen zurückgezogen. Zuletzt wurde Ende April ein großes Wohngebäude von einer Rakete getroffen.

In der Stadt Sjewjerodonezk gibt es offenbar weiter Straßenkämpfe. Bürgermeister Stryuk sprach von einer angespannten und komplizierten Lage. Er verwies auf den Mangel an Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten. Russland hat in der Region um die Stadt in den vergangenen Wochen Streitkräfte zusammengezogen. Beide Seiten geben an, bei den Kämpfen große Verluste erlitten zu haben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

