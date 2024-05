Die geplante Strecke der "Revolutionären 1. Mai-Demonstration" verläuft durch Berlin-Neukölln. (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Die Polizei berichtet von mehreren Festnahmen und einem insgesamt friedlichen Verlauf. Viele Kundgebungsteilnehmer schwenkten palästinensische Flaggen und zeigten propalästinensische Plakate. Auch antiisraelische Parolen wurden gerufen.

In Stuttgart ist nach Angriffen auf Polizeibeamte eine Demonstration von linken Aktivisten aufgelöst worden. Der Ort wurde durch die Polizei geräumt. Pfefferspray und Schlagstöcke kamen zum Einsatz. Es habe massive Straftaten und Auflagenverstöße gegeben, teilte die Polizei in Stuttgart mit. Ähnliche Demonstrationen in Hamburg verliefen nach Darstellung der Behörden weitgehend friedlich.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.