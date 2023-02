Warnstreiks an deutschen Flughäfen (dpa-news / Andreas Arnold)

Verdi plant, die Flughäfen in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig zu bestreiken. Beginn ist den Angaben zufolge am frühen Freitagmorgen, Ende in der Nacht auf Samstag. Hilfslieferungen für die Erdbebenopfer in die Türkei und Syrien sollten ausgenommen sein. Frankfurt, München und Stuttgart kündigten bereits die Einstellung des regulären Flugbetriebs an. Der reguläre Betrieb werde am Freitag wegen des Warnstreiks nicht möglich sein, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Betreibergesellschaft Fraport. Ausgenommen seien Notflüge. In Frankfurt waren demnach für Freitag 1.005 Flugbewegungen geplant. Die Sprecherin geht von rund 137.000 betroffenen Passagieren aus. Fraport rief Fluggäste dazu auf, erst gar nicht zum Flughafen zu kommen und sich bei ihrer Airline zu informieren.

Hintergrund des Arbeitsausstands ist der laufende Tarifstreit im Öffentlichen Dienst. Beschäftigte von Flughafen-Betreibergesellschaften werden häufig nach den Tarifverträgen der Kommunen bezahlt. Gleichzeitig sind aber auch Bodenpersonal und Beschäftigte der Luftsicherheit zum Streik aufgerufen. Für diese beiden Gruppen verhandelt Verdi derzeit ebenfalls über höhere Löhne.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.