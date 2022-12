Bestechungsvorwürfe im EU-Parlament

Das EU-Parlament in Brüssel (AFP / JOHN THYS)

"Wir von den Grünen sind dagegen, dass Katar in der aktuellen Situation eine Visa-Erleichterung bekommt", sagte der Grünen-Europaabgeordnete Marquardt nach der Festnahme der Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, Kaili. Der SPD-Europaabgeordnete Lange sprach im Deutschlandfunk (Audiolink) von einem fundamentalen Schlag gegen das Europaparlament. Das Parlament sei nun angehalten, volle Transparenz herzustellen. Alle Entscheidungen der EU in Bezug auf den Golfstaat Katar gehörten auf den Prüfstand, verlangte der SPD-Politiker. Seine Parteikollegin Barley - ebenfalls EU-Vizeparlamentspräsidentin - forderte Kaili zum sofortigen Rücktritt auf. Sie könne das Parlament nicht weiter repräsentieren, sagte sie. Ähnlich äußerten sich auch Vertreter anderer Fraktionen.

Parlamentspräsidentin Metsola erklärte auf Twitter, das Parlament werde alles tun, um den Lauf der Gerechtigkeit zu unterstützen. Man sei entschieden gegen Korruption. Zu den laufenden Ermittlungen gegen die griechische Vizepräsidentin könne sie sich jedoch nicht äußern.

Festnahmen in Brüssel

Die belgische Polizei hatte am Freitag insgesamt fünf Personen festgenommen, darunter neben Kaili auch ihren Lebensgefährten, der für die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament tätig ist. Es geht um den Verdacht, dass Katar mit Geld und Geschenken versucht haben könnte, Entscheidungen zu beeinflussen. Am Montag sollte formell der Beginn von Verhandlungen zwischen dem Parlament und den Mitgliedsstaaten über Visa-Erleichterungen für Menschen aus Kuwait und Katar bekanntgegeben werden.

Nach Informationen der belgischen Zeitung "L'Echo" fanden die Ermittler in Kailis Wohnung mehrere Säcke mit Geldscheinen. Die Durchsuchung sei veranlasst worden, nachdem bei Kailis Vater eine große Menge Bargeld in einem Koffer gefunden worden sei. Nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft wurden bei den verschiedenen Razzien rund 600.000 Euro beschlagnahmt.

Kaili hatte noch am 21. November eine Rede im Europaparlament zur derzeit laufenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gehalten. Darin bezeichnete die 44-jährige Politikerin das Sport-Ereignis als Beweis dafür, dass Sportdiplomatie einen historischen Wandel in einem Land bewirken könne, dessen Reformen die arabische Welt inspiriert hätten. Katar sei etwa bei Arbeitsrechten ein Vorreiter.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.