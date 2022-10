Die Getreidelieferungen aus der Ukraine sollen zunächst fortgesetzt werden. (IMAGO/ZUMA Wire)

Nach ukrainischen Angaben legten zwölf Schiffe ab, die inmitten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Getreide und andere landwirtschaftliche Produkte ausführen sollen. Kreml-Sprecher Peskow sagte in Moskau, man könne die sichere Schifffahrt in dem Seegebiet im Schwarzen Meer nicht garantieren. Daher sei die internationale Vereinbarung "nicht so leicht umzusetzen". Russland hatte den Ausstieg aus dem Abkommen mit dem mutmaßlichen ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Schwarzmeerflotte begründet.

Der türkische Verteidigungsminister Akar kündigte für den Abend ein Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Schoigu an. Die Aussetzung der Getreidetransporte nütze niemandem, sagte Akar in Ankara. Laut dem Koordinierungszentrum in Istanbul, das für die Überwachung des Abkommens zuständig ist, hatten sich die UNO, die Türkei und die Ukraine darauf geeinigt, dass die Getreideausfuhren weiterlaufen sollen.

