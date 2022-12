Arbeitsverbot für Frauen in NGOs

Helferin in afghanischer Klinik (Archivbild). (AFP / LILLIAN SUWANRUMPHA)

Die in Afghanistan regierende Islamisten-Miliz hatte das Verbot mit Beschwerden über das Nichttragen des Hidschabs im Zusammenhang mit für NGOs tätigen Frauen begründet. Organisationen, die das Beschäftigungsverbot für Frauen nicht einhalten sollten, drohe der Entzug ihrer Zulassung.

Taliban international in der Kritik

International stieß die Ankündigung auf scharfe Kritik. Die UNO warnte davor, Frauen in Afghanistan "systematisch von allen Aspekten des öffentlichen und politischen Lebens" auszuschließen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte, er sei entsetzt über die Anweisung an alle in- und ausländischen Nichtregierungs-Organisationen, ihrem weiblichen Personal den Gang zur Arbeit zu untersagen, erklärte er. Die Taliban müssten das Verbot unverzüglich wieder aufheben, da sie verpflichtet seien, das humanitäre Völkerrecht zu achten. Bundesaußenministerin Baerbock verurteilte das von den Taliban erlassene Arbeitsverbot ebenfalls.

Deutschland werde sich für eine deutliche Reaktion der internationalen Gemeinschaft einsetzen, schrieb die Grünen-Politikerin auf Twitter. Wer Frauen und Mädchen von Arbeit, Bildung und öffentlichem Leben ausschließe , ruiniere nicht nur sein Land. Geschlechtsbezogene Verfolgung könne auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein.

Seit der Machtübernahme im Herbst 2021 hat die militant-islamistische Gruppe zahlreiche Verbote gegen Frauen erlassen. Im Frühjahr dieses Jahres erließ die Führung bei einem Treffen in ihrer Hochburg im südafghanischen Kandahar erste Anordnungen. Eine Auswahl:

Flugreisen

Seit März dürfen Frauen Inlands- und Auslandsflüge nur in männlicher Begleitung antreten. Ein ranghoher Mitarbeiter am Kabuler Flughafen erklärte aber kurz nach der Anordnung, für allein reisende Frauen sei alles wie gehabt. Ein zweiter ranghoher Vertreter der Taliban bestätigte, dass das Verbot von Flugreisen unbegleiteter Frauen missachtet werde.

Kein Besuch von Parks, Sportstudios und Schwimmbädern

Angeordnet wurde zunächst eine Geschlechtertrennung in öffentlichen Parks: An bestimmten Tagen durften sich nur Frauen dort aufhalten, an anderen nur Männer. Mitte November verboten die Taliban afghanischen Frauen zunächst den Zugang zu öffentlichen Parks und Vergnügungsparks. Kurz darauf wurde ihnen auch der Besuch von Fitnessstudios, Sporthallen sowie den traditionellen Dampfbädern untersagt. Die bestehenden Regeln des nach Geschlecht getrennten Zugangs seien "an vielen Orten" gebrochen worden, sagte ein Taliban-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP. "Es gab Vermengung, Schleier wurden nicht beachtet, deswegen wurde diese Entscheidung fürs Erste getroffen", erläuterte er.

Schulbesuch für Mädchen eingeschränkt

Mädchen dürfen keine Mittel- und Oberschulen besuchen. Die Taliban haben zwar erklärt, sie arbeiteten an einem Plan, weiterführende Schulen für Mädchen zu öffnen. Einen Zeitplan haben sie aber nicht genannt. Schätzungen der UNO zufolge waren im vergangenen Jahr mehr als eine Million Mädchen größtenteils am Besuch von Mittel- und Oberschulen gehindert.

Keine Hochschulbildung für Frauen

Die Taliban haben afghanischen Frauen den Zugang zur Hochschulbildung vor Kurzem untersagt. Die Universitäten sollten "den genannten Erlass für die Suspendierung von Bildung für Frauen bis auf weiteres umsetzen", hieß es. Tausende Mädchen und Frauen im ganzen Land hatten Aufnahmetests für Universitäten absolviert. Viele von ihnen wollten Lehramt oder Medizin studieren. Nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban wurden Universitäten bereits gezwungen, neue Regeln einzuführen. So wurden Eingänge und Unterrichtsräume nach Geschlechtern getrennt. Frauen durften nur von anderen Frauen oder alten Männern unterrichtet werden.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.