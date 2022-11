Türkischer Panzer in Karkamis auf dem Weg zur syrischen Grenze. (Archivbild) (BULENT KILIC / AFP)

Dabei seien insgesamt 254 Personen getötet worden, die Verteidigungsminister Aka als Terroristen bezeichnete. Die Militär-Operation werde mit Angriffen aus der Luft und mit landgestützten Geschützen fortgesetzt, hieß es. Über mögliche zivile Opfern äußerte sich der Minister nicht.

Die Türkei hatte ihre Aktionen am Sonntag begonnen. Nach Angaben der Regierung in Ankara ist die Offensive eine Vergeltung für einen Bombenanschlag in Istanbul in der vergangenen Woche, bei dem sechs Menschen getötet wurden. Die Türkei macht kurdische Milizen dafür verantwortlich, was diese bestreiten.

