Warnstreiks wie hier an der Uniklinik Düsseldorf gibt es heute auch in mehreren Kliniken in Bayern (Mona Wenisch/dpa)

Nach Angaben eines Sprechers wollen heute Beschäftigte in den beiden Uni-Kliniken in München sowie in Erlangen, Regensburg und Würzburg die Arbeit niederlegen. Zur Begründung sagte der Leiter des Fachbereichs Gesundheit und Soziales bei Verdi Bayern, die Arbeits- und Belastungssituation sei bereits vor der Pandemie inakzeptabel gewesen. Jetzt habe sich die Lage noch verschärft.

Verdi fordert für die rund 1,1 Millionen Landesbeschäftigten bundesweit eine Einkommenserhöhung um fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, im Gesundheitswesen sollen es 300 Euro sein.

Die nächste Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft der Länder ist am 27. und 28. November in Potsdam.

