Die "Aida Nova" (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Das teilte die Kreuzfahrtgesellschaft MSC mit. In Genua seien die Infizierten von Bord gebracht worden. Die Kreuzfahrt, die in Marseille begann, wird fortgesetzt.

Zuvor hatte das Kreuzfahrtschiff "Aida Nova" mit mehr als 4.000 Menschen an Bord seine Fahrt wegen Coronainfektionen in Lissabon abgebrochen. "Mein Schiff 6" von Tui Cruises hatte ebenfalls Corona-Infizierte an Bord. Die Fahrt endete planmäßig in Dubai, die Anschlussfahrt wurde allerdings gestrichen.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.