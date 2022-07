Waldbrand im Südwesten Frankreichs in der Nähe von Landiras (Uncredited/Service Communication-Protocole SDIS 33/AP/dpa)

Nach Angaben des Zivilschutzes gibt es elf große Brände, darunter in Aveiro im Norden und in Leiria im Zentrum des Landes. Auch bei Setúbal südlich von Lissabon sowie in Faro an der Südküste bereiten die Brände den Helfern große Sorgen. Begünstigt wird die Ausbreitung durch die anhaltende Trockenheit sowie durch starke Winde. Mehrere Feuer wurden nach Behördenangaben vorsätzlich gelegt.

Auch im Südwesten Frankreichs gibt es Waldbrände. Hier ist das Departement Gironde an der Atlantikküste betroffen. Auf einem Campingplatz in der Nähe der Düne von Pylat bei Arcachon wurden tausende Menschen in Sicherheit gebracht. Zudem wurde eine Gemeinde mit 4.000 Menschen evakuiert. Betroffen sind die Orte Teste-de-Buch und Landiras.

Im Westen Spaniens sind mehrere Waldbrände außer Kontrolle geraten. Dort sind nach Angaben der Behörden bereits mehr als 4.000 Hektar Land zerstört. Waldbrände werden auch aus Italien, Griechenland, Kroatien und von der türkischen Halbinsel Datca im Südwesten des Landes gemeldet.

Die Weltorganisation für Meteorologie warnte, dass sich die Hitzewelle in weiten Teilen Europas ausbreite und verstärke. Einem UNO-Bericht vom Februar 2022 zufolge wird die Zahl extremer Waldbrände in den nächsten 28 Jahren wegen des vom Menschen verursachten Klimawandels um 30 Prozent zunehmen.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.