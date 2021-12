Coronavirus-Teststation in Italien (Archivbild) (Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa)

So verzeichnete Italien einen sprunghaften Anstieg. Das Gesundheitsministerium in Rom verzeichnete mehr als 78.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind mehr als doppelt so viele wie am Vortag. In Frankreich gab es knapp 180.000 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden. Die beiden Länder registrierten damit neue Höchstwerte seit Beginn der Pandemie.

Auch Großbritannien, Griechenland und Zypern meldeten Höchststände an täglichen Neuinfektionen. So wurden in Großbritannien mehr als 129.000 neue Fälle verzeichnet. Die griechische Gesundheitsbehörde hat binnen 24 Stunden 21.657 Neuinfektionen registriert. Das ist mehr als doppelt soviel wie am Tag zuvor.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.