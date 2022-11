G20-Gipfel auf Bali, Indonesien (AP/dap/Willy Kurniawan)

Am Rande des G20-Gipfels wurde ein Abkommen unterzeichnet. Mit dem Geld, das demnach je zur Hälfte durch öffentliche und private Mittel aufgebracht wird, soll die Stromerzeugung in Indonesien ab 2050 klimaneutral sein. Das wären zehn Jahre früher als bisher geplant. Bereits vor dem G20-Gipfel hatte Indonesien mit Brasilien und der Demokratischen Republik Kongo eine Allianz zum Schutz ihrer Tropenwälder beschlossen. Die Vereinbarung der drei größten Regenwaldstaaten der Erde basiert auch auf der Unterstützung durch reichere Staaten. So sind unter anderem Entschädigungen für die Reduzierung von Abholzungen vorgesehen. Die neue brasilianische Regierung will sich dafür einsetzen, dass sich alle neun Länder des Amazonasbeckens in Südamerika dem Vorhaben anschließen.

