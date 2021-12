Der italienische Touristmusverband kritisiert die neuen Corona-Einreise-Beschränkungen für EU-Bürger (picture alliance/ dpa/ Udo Bernhart)

In Italien müssen Reisende aus der EU seit heute ein negatives Testergebnis vorlegen. Das gilt auch für Geimpfte. Wer nicht geimpft ist, muss nach der Einreise zudem für fünf Tage in Quarantäne. Die Regelung gilt zunächst bis Ende Januar. In Frankreich müssen Reisende aus Großbritannien einen tagesaktuellen Test vorlegen.

Israel wiederum hat die Einreise aller Ausländer wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante untersagt. Die bis Weihnachten geltende Regelung wurde bis zum 29. Dezember erneut verlängert. Wer nach Israel zurückkehrt, muss für mindestens drei Tage in Quarantäne. Das gilt auch für geimpfte Israelis.

