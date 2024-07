Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg

Mehrere Landesminister begrüßen Verbot - Iran bestellt deutschen Botschafter ein

Der Iran hat als Reaktion auf das Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg den deutschen Botschafter in Teheran einbestellt. In Deutschland hingegen löste der Schritt positive Reaktionen aus - sowohl in der Politik als auch bei zivilgesellschaftlichen Gruppen.

24.07.2024