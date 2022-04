Stichwahl in Frankreich

Mehrere Medien empfehlen Präsident Macron zur Wiederwahl

In Frankreich haben mehrere große Zeitungen dazu aufgerufen, in der entscheidenden Runde zur Präsidentschaftswahl Amtsinhaber Macron die Stimme zu geben. Die beiden konservativen Blätter "Le Monde" und "Le Figaro" schrieben, nur so lasse sich verhindern, dass mit Marine Le Pen die Kandidatin einer rechtsextremen Partei an die Macht komme.

23.04.2022