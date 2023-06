Pressebericht: Zehn Ministerien können im Bundesetat 2024 mit mehr Geld rechnen (dpa/picture-alliance/Daniel Reinhardt)

Nach einem "Spiegel"-Bericht wächst etwa der Etat 2024 von Verkehrsminister Wissing mit 3,9 Milliarden Euro am stärksten. Das Plus erkläre sich mit notwendigen Investitionen in die Deutsche Bahn. Weiter hieß es, das Entwicklungsministerium bekomme 900 Millionen Euro mehr und das Innenministerium erhalte rund 700 Millionen mehr als ursprünglich geplant. Mit mehr Mitteln kann den Angaben zufolge auch das Auswärtige Amt rechnen; hier soll der Etat um 600 Millionen Euro aufgestockt werden.

Der Haushalt für das nächste Jahr sorgt in der Koalition seit Monaten für Unruhe. Das Bundesfinanzministerium hatte den Ressorts konkrete Sparvorgaben gemacht. Davon ausgenommen wurde der Verteidigungsetat.

