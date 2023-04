Asylpolitik

Tausende Flüchtlinge warten in Deutschland auf eine Entscheidung über ihr Asylverfahren. (pa/dpa/Pleul)

Aus diesen Staaten kämen viele Asylbewerber, aber nur sehr wenige würden anerkannt. Ähnlich äußerte sich Sachsens Ministerpräsident Kretschmer von der CDU. Der Vorsitzende des nordrhein-westfälischen Städtetags, Essens Oberbürgermeister Kufen von der CDU, forderte, die Zuwanderung nach Deutschland grundsätzlich zu begrenzen.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, setzte sich im ARD-Fernsehen für eine schärfere Kontrolle der EU-Außengrenzen ein. Zudem sollten Asylverfahren schon an den Außengrenzen stattfinden. Als letzte Option blieben zusätzliche Binnengrenzkontrollen. Diesen Vorstoß wies Bundesinnenministerin Faeser ebenfalls in der ARD zurück. Sie sagte, dass es an der Grenze zu Österreich bereits Kontrollen gebe und zudem eine enge Zusammenarbeit mit Tschechien und der Schweiz.

30.04.2023