Übergriffe

In Dresden wurde der AfD-Landtagsabgeordnete Zickler an einem Wahlkampfstand attackiert. Ein Mann habe dem 70-jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, erklärte die AfD. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Körperverletzung ein.

In Querfurt im Saalekreis beschmierten Unbekannte ein Wahlkreisbüro der AfD mit Hakenkreuzen. Der Staatsschutz ermittelt. In Halle wurden Wahlkampfstände der Partei "Die Basis" und der Grünen attackiert. Im schleswig-holsteinischen Bargteheide wurde bei einer SPD-Wahlkampfaktion ein Böller in die Menschenmenge geworfen. Verletzt wurde niemand. Im thüringischen Eisenberg gab es in einem Supermarkt einen Angriff auf den Linken-Kandidaten für die Landtagswahl, Much.

09.06.2024