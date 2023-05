Über Kiew wurden erneut Drohnen abgeschossen (Archiv). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Es handelte sich um den elften Angriff in diesem Monat. Nach Angaben der Behörden in Kiew beschädigten herabfallende Trümmer mehrere Wohnhäuser, Autos und Straßenbeläge. Die ukrainischen Luftstreitkräfte sprachen in einer Mitteilung von insgesamt 18 iranischen sogenannten Kamikaze-Drohnen, die im Kiewer Gebiet abgeschossen worden seien.

In der vergangenen Woche hatte Russland Kiew und andere Regionen auch mit Raketen angegriffen.

