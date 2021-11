Ausschnitt einer Karte, die mit Hilfe von Satellitenaufnahmen die Schäden in Erftstadt-Blessem am 18. Juli 2021 zeigt. (Copernicus/EU/ESA)

Das teilte die Kölner Staatsanwaltschaft mit. Zudem habe die Bezirksregierung Unterlagen übergeben, die derzeit ausgewertet würden. - Die Anklagebehörde ermittelt in dem Fall gegen Unbekannt wegen Baugefährdung. In Erftstadt-Blessem war im Juli der Boden nahe einer Kiesgrube am Fluss Erft weggerutscht, nachdem Starkregen die Grube geflutet hatte. Mehrere Gebäude wurden mitgerissen - Tote gab es nicht.

