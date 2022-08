Öffentlicher Appell

Zahlreiche SPD-Linken-Politiker warnen vor Lieferungen schweren Kriegsgeräts an die Ukraine. ( Sebastian Gollnow/dpa)

In dem Aufruf, den unter anderen Abgeordnete des Bundestags und des Europäischen Parlaments unterzeichnet haben, heißt es, man müsse die Realitäten zur Kenntnis nehmen und mit der russischen Regierung einen Modus Vivendi finden, um eine weitere Eskalation des Kriegs in der Ukraine zu verhindern. Russland und die Ukraine müssten dazu einen Waffenstillstand schließen und eine Vereinbarung treffen. China könne in dem Konflikt vermitteln, schlägt die Gruppe von SPD-Politikern vor. Außerdem warnen sie vor der Lieferung schweren Kriegsgeräts an die Ukraine.

Vertreter von CDU und Grünen äußerten sich entsetzt. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen nannte die Forderung nach Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Putin, der an Gesprächen nicht interessiert sei, illusorisch. Die Grünen-Verteidigungspolitikerin Nanni warf den SPD-Politikern vor, die Realität auszublenden.

