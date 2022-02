Bundeskanzler Olaf Scholz (John MACDOUGALL / POOL / AFP)

Deutschland setzte das Genehmigungsverfahren für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 aus. Das Projekt müsse angesichts der Eskalation in der Ostukraine neu bewertet werden, sagte Bundeskanzler Scholz in Berlin. Die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten durch Russland sei ein schwerwiegender Bruch des Völkerrechts. Großbritannien belegte fünf russische Banken und russische Staatsbürger mit Strafmaßnahmen. Die USA kündigten noch für heute Entscheidungen an.

Auch die EU will gemeinsam Schritte auf den Weg bringen. Im Gespräch sind unter anderem Strafmaßnahmen gegen russische Funktionäre und Banken, welche die russischen Streitkräfte finanzieren.

