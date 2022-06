Kritik an US-Haltung

Das Los Angeles Convention Center, Veranstaltungsort des diesjährigen Amerika-Gipfels (Getty Images via AFP)

Darunter der mexikanische Präsident López Obrador und Guatemalas Präsident Giammattei. Beide kündigten an, sich bei dem Treffen von ihren Außenministern vertreten zu lassen. Grund sei laut López Obrador, dass Kuba, Nicaragua und Venezuela vom Gastgeber USA nicht eingeladen worden seien. So könne es keinen repräsentativen Gipfel geben. Die Präsidenten von Honduras und Bolivien knüpften ihre Teilnahme an eine Einladung der drei autoritär regierten Länder. Der Amerika-Gipfel, an dem grundsätzlich alle Staats- und Regierungschefs der karibischen, nord-, mittel- und südamerikanischen Länder teilnehmen, beginnt diese Woche. US-Präsident Biden wird ab Donnerstag teilnehmen.

Dass die drei Länder Kuba, Nicaragua und Venezuela nicht eingeladen wurden, hatte auch unter Verbündeten Washingtons für Kritik gesorgt. Die US-Regierung begründete den Schritt damit, dass nur demokratisch legitimierte Regierungen eingeladen würden.

