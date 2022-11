Nach COP27

Klimaaktivisten blockieren eine Straße in Magdeburg. (Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Sie klebten sich unter anderem in Berlin, München und Magdeburg auf den Asphalt. Zur Begründung verwies die Gruppe "Letzte Generation" auch auf den mangelnden Fortschritt bei der gestern zu Ende gegangenen UNO-Klimakonferenz im ägyptischen Scharm El Scheich. Sie und viele Fachleute kritisieren vor allem, dass die Konferenz beim zentralen Thema Treibhausgasminderung nicht vorangekommen sei. Ähnlich äußerte sich die Bundesregierung. Der Klimaexperte der Universität Kiel, Latif, forderte neue Wege der internationalen Zusammenarbeit gegen die Erderwärmung. Latif sagte im Deutschlandfunk, das Modell der Klimakonferenzen habe sich überholt. Es gebe dort immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner. Er sprach sich für ein neues Format und eine "Koalition der Willigen" aus. Es müssten sich solche Länder zusammenschließen, die echte Fortschritte beim Klimaschutz auf den Weg bringen wollten. Die Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Burkhardt, hob indes den Nutzen der UNO-Klimakonferenzen hervor. Die SPD-Politikerin verwies ebenfalls im Deutschlandfunk darauf, dass es am Rande immer wieder zu wichtigen Absprachen und Partnerschaften zwischen einzelnen Ländern komme. Das gebe es nur in so einem großen Rahmen.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.