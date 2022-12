Eine Grafik zeigt Armenien und Aserbaidschan sowie die Region Berg Karabach. (dpa / dpa-infografik GmbH)

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, versammelten sich die Demonstranten in der Stadt Stepanakert. Seit zwei Wochen blockieren aserbaidschanische Aktivisten den Latschin-Korridor, die einzige Straße, die die Region mit Armenien verbindet. Die Regierung in Jerewan wirft Aserbaidschan vor, eine humanitäre Krise auslösen zu wollen. Vor einigen Tagen hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Aserbaidschan aufgefordert, den Latschin-Korridor für Kranke und Notleidende freizugeben. Armenien hatte vor einem Zusammenbruch der medizinischen Versorgung in dem von aserbaidschanischen Kräften abgeriegelten Konfliktgebiet gewarnt.

Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber von etwa 120.000 Armeniern bewohnt. Beide Staaten kämpfen seit 30 Jahren um die Kontrolle der Region.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.