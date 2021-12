In Nürnberg haben Tausende Menschen gegen die Corona-Regeln protestiert, hier ein Bild "Geimpft Genesen!" (picture alliance / dpa / Sascha Steinach)

Nach Angaben der Polizei nahmen bis zu 12.000 Menschen an der Demonstration am Stadtrand teil. Diese seien auch überregional angereist. Zu einer Kundgebung der bayerischen AfD in der Innenstadt versammelten sich 2.000 Menschen. Erwartet wurden auch die Fraktionsvorsitzenden Weidel und Chrupalla. Linke Gruppierungen riefen zu Gegendemonstrationen auf.

